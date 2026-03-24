Alerta ambiental por contaminación en el Golfo

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El derrame petrolero en el Golfo de México, iniciado a principios de marzo, se mantiene fuera de control tras más de 20 días, con una afectación estimada de 630 kilómetros de costa, según datos de organizaciones como Greenpeace y la red arrecifal, impactando arrecifes, playas, zonas turísticas y comunidades que dependen de la pesca, además de provocar daños al sistema ecológico de la región.

Mientras el gobierno de México asegura que las labores de limpieza avanzan en un 85%, organizaciones y pobladores sostienen que la contaminación persiste y que los trabajos se han concentrado principalmente en playas turísticas; además, se mantiene la incertidumbre sobre el origen del derrame, ya que autoridades descartan responsabilidad de Pemex y apuntan a un barco no identificado, cuya investigación quedó en manos de la Fiscalía General de la República, refiere Martha Anaya en su colaboración con UnoTV.

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