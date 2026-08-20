México podría quedar solo en América Latina si Brasil gira a la derecha

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México y Brasil han fortalecido su acercamiento ante el cambio del panorama político de América Latina, donde distintos países han transitado hacia gobiernos de derecha.

El análisis destaca que ambos países, considerados dos de los principales referentes de la región, han estrechado sus vínculos en materia política, diplomática y económica, con nuevos acercamientos entre Pemex y Petrobras.

El escenario podría modificarse nuevamente con las elecciones de Brasil, donde Lula da Silva buscará mantenerse en el poder. De acuerdo con el comentario, una eventual victoria de la derecha en Brasil dejaría a México como uno de los principales países de izquierda en la región.

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