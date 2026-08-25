¿Por qué volvió Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa?

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Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa “porque pudo”, considera Martha Anaya, pues no fue extraditado a Estados Unidos y, en México, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer avances sobre una investigación relacionada con el mandatario.

El 11 de agosto, 10 días antes del regreso de Rocha Moya a la gubernatura, Claudia Sheinbaum afirmó que todavía no había elementos en su contra y señaló que correspondía al propio gobernador decidir si regresaba o no a sus funciones. Sin embargo, el regreso provocó una reacción de la presidenta, quien calificó la decisión como “impertinente”.

El análisis concluye que el episodio pudo representar un desafío al poder presidencial y cuestiona si realmente existía una investigación contra Rocha Moya o si se trataba de una simulación.

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