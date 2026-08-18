Visa de Andrés Manuel López Beltrán: cuestionan vulnerabilidad de México frente al gobierno de Trump

| 13:11 | Redacción Uno TV | Uno TV

El caso de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, abrió un nuevo debate sobre la relación entre México y Estados Unidos y la vulnerabilidad del país frente al gobierno de Donald Trump.

En el comentario se retoma el análisis de la exembajadora de México en Washington, Martha Bárcena, quien atribuye parte de esta situación a decisiones tomadas durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, entre ellas la reforma judicial y el debilitamiento o desaparición de instituciones como el INAI, INE e IFTEL, además de una mayor polarización en temas como la relación bilateral y el combate al crimen organizado.

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