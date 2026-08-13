Este sábado inicia apagón de celulares; ¿tu línea está en riesgo?

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Este sábado 15 de agosto comenzará el primer apagón de celulares para las líneas terminadas en cero que todavía no hayan sido registradas ante las compañías telefónicas, de acuerdo Martha Anaya.

El proceso alcanza a poco más de 8 millones de líneas que aún faltan por registrar. Por ello, la recomendación para quienes tengan un número terminado en cero es realizar el trámite antes de la fecha señalada.

La medida tiene como principal objetivo combatir la extorsión y el fraude telefónico. Anaya explica que la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mencionar esta razón al referirse al registro de las líneas.

“La razón que se ha dado principalmente, y lo repitió hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, es combatir la extorsión y el fraude a través de los números celulares”, señala.

Además, menciona que, según los datos citados, 80% de las extorsiones se realizan vía telefónica.

Entre los ejemplos se encuentran las llamadas en las que supuestos representantes de bancos informan a las personas sobre compras que no realizaron, con el objetivo de cometer un fraude y obtener su dinero.

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