Audios sobre Marina del Pilar desatan nuevo debate político

GENERANDO AUDIO...

Una serie de audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón volvió a colocar en el centro del debate a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por una presunta conversación relacionada con autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el análisis de Martha Anaya, las grabaciones mostrarían a la mandataria estatal dialogando con personas que, según se afirma, serían integrantes o representantes de agencias estadounidenses.

Señala que la postura oficial fue que “ni siquiera se sabe con quién habló” la gobernadora. Sin embargo, Anaya considera que el contenido de las grabaciones es el aspecto central de la discusión. “Sí sabemos de lo que está dispuesta la señora gobernadora de Baja California, y eso es muy, muy grave”, afirma.

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