La caída del sistema de 1988 marcó un cambio en la política mexicana

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Martha Anaya rememora la jornada electoral del 6 de julio de 1988, conocida como la caída del sistema, un episodio que permanece entre los más recordados de la historia política de México. Según su análisis, ese día se interrumpió el funcionamiento de las computadoras encargadas de concentrar los resultados de la elección presidencial.

“Ocurrió un 6 de julio de 1988, día en que en plena jornada electoral abruptamente se apagaron todas las computadoras que recogían los resultados de la elección presidencial”, afirma en su videocolumna.

Anaya recuerda que en aquella elección participaron Carlos Salinas de Gortari, por el PRI; Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por el Frente Democrático; Manuel J. Clouthier, por el Partido Acción Nacional; y Rosario Ibarra de Piedra, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

De acuerdo con Martha, los primeros reportes favorecían a Cuauhtémoc Cárdenas antes de que ocurriera la interrupción del sistema de cómputo. “Las computadoras se apagaron o fueron apagadas. El sistema se cayó y fue callado”.

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