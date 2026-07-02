Celebración del Tri termina en tragedia; llaman a extremar precauciones

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La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026, luego de vencer a Ecuador, desató una celebración multitudinaria en el Ángel de la Independencia y otros puntos de la Ciudad de México. Sin embargo, la euforia dio paso a momentos de angustia que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas.

Martha Anaya señala que la concentración reunió a cientos de miles de asistentes, e incluso menciona estimaciones de hasta un millón de personas en la zona, lo que complicó el desplazamiento entre las calles aledañas.

“Moverse entre tanta, tanta gente, y más si están en plena euforia, algunos con alcohol incluso u otras sustancias, pues es muy, muy complicado”, señala.

Anaya advierte que este tipo de situaciones pueden representar un riesgo para cualquier persona, especialmente para menores de edad, mujeres o quienes quedan atrapados en medio de la multitud.

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