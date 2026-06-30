Elección de 2006: el parteaguas político

| 13:46 | Redacción | Uno TV

La periodista Martha Anaya revisa uno de los episodios más polémicos de la vida democrática del país: la elección presidencial de 2006.

El proceso enfrentó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces candidato del PRD, y a Felipe Calderón, abanderado del PAN. El resultado fue sumamente cerrado, con una diferencia menor a un punto porcentual, lo que detonó inconformidades y cuestionamientos.

Tras los comicios, simpatizantes de López Obrador instalaron un plantón en el Zócalo y a lo largo del Paseo de la Reforma, en una de las movilizaciones más significativas de la época.

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