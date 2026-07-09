Caso “Mayo Zambada”: persisten dudas más allá de Ken Salazar

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A dos años de la extracción de Ismael “Mayo” Zambada del territorio mexicano, Martha Anaya sostiene que la discusión pública se ha concentrado en el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, mientras continúan abiertas diversas interrogantes sobre la operación.

Anaya señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en acusar al exdiplomático estadounidense de haber mentido respecto a los hechos relacionados con la extracción del líder del Cártel de Sinaloa.

No obstante, considera que el papel de Salazar representa únicamente una parte menor de toda la historia y plantea que pudo desconocer la información o haber recibido instrucciones para no divulgarla.

“¿Qué cambia en la gran historia esto de Ken Salazar? Pues sinceramente muy poco”, se pregunta.

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