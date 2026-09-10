Beltrones propone alianza opositora para vigilar elección

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El proceso electoral rumbo a 2027 arranca en medio de cuestionamientos y desconfianza por algunas medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En esta videocolumna de Martha Anaya se analiza la inquietud que existe entre sectores de la oposición y la ciudadanía ante cambios relacionados con las boletas electorales, las urnas y los observadores electorales.

Ante este escenario, el senador Manlio Fabio Beltrones, actualmente sin partido, plantea una alianza distinta entre partidos de oposición: no para competir, sino para vigilar el 100% de las casillas durante la elección.

¿Podría esta propuesta ayudar a reducir la desconfianza rumbo a 2027?

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