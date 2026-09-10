Beltrones propone alianza opositora para vigilar elección

| 14:38 | Redacción Uno TV | Uno TV

El proceso electoral rumbo a 2027 arranca en medio de cuestionamientos y desconfianza por algunas medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En esta videocolumna de Martha Anaya se analiza la inquietud que existe entre sectores de la oposición y la ciudadanía ante cambios relacionados con las boletas electorales, las urnas y los observadores electorales.

Ante este escenario, el senador Manlio Fabio Beltrones, actualmente sin partido, plantea una alianza distinta entre partidos de oposición: no para competir, sino para vigilar el 100% de las casillas durante la elección.

¿Podría esta propuesta ayudar a reducir la desconfianza rumbo a 2027?

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

México y Estados Unidos: nueva era en la relación bilateral

Martha Anaya

México y Estados Unidos: nueva era en la relación bilateral

Durazo marca distancia de Colosio rumbo a 2027

Martha Anaya

Durazo marca distancia de Colosio rumbo a 2027

Sheinbaum llega a su segundo informe entre problemas, escándalos y presiones

Martha Anaya

Sheinbaum llega a su segundo informe entre problemas, escándalos y presiones

AMLO, Sheinbaum y el desconocimiento sobre Rocha Moya

Martha Anaya

AMLO, Sheinbaum y el desconocimiento sobre Rocha Moya

Etiquetas: ,