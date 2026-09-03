Durazo marca distancia de Colosio rumbo a 2027

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En esta videocolumna de opinión, Martha Anaya analiza la confrontación entre Alfonso Durazo y Luis Donaldo Colosio de cara a la elección de 2027 por la gubernatura de Sonora.

El punto central está en el deslinde de Durazo, quien señaló que a Colosio todavía le falta experiencia. Para el análisis, esto significa que el gobernador estaría marcando distancia de una eventual candidatura de Colosio por Movimiento Ciudadano. Del otro lado, Colosio respondió que él se ocupa de su futuro y que entiende que quien habla es “el político, no el amigo”.

La disputa, plantea Anaya, muestra el momento en que dos políticos y amigos comienzan a ubicarse en campos distintos rumbo a la próxima contienda electoral.

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