Sheinbaum llega a su segundo informe entre problemas, escándalos y presiones

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De acuerdo con Martha Anaya, los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum no han sido fáciles, pues la presidenta ha enfrentado problemas, escollos y escándalos tanto desde Estados Unidos como desde Morena.

En su colaboración para UnoTV, Anaya considera que entre los principales desafíos externos están las presiones arancelarias y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, además de la petición de extradición del entonces gobernador de Sinaloa, Juan Rocha Moya. En el ámbito interno, señala como parte de las dificultades las herencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La analista también menciona los costos del Tren Maya, los problemas de Pemex, Dos Bocas y la “megafarmacia”, además de la situación de Andy López Beltrán y sus señalamientos sobre la separación entre el poder político y económico.

“Con esas estampas llegamos a este Segundo Informe de Gobierno”, considera Anaya.

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