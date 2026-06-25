Desconfianza frena padrón de telefonía

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La periodista Martha Anaya expone el bajo nivel de participación en el registro de líneas celulares en el país, un proceso que ha generado dudas entre millones de usuarios.

De acuerdo con cifras oficiales, existen alrededor de 144 a 145 millones de líneas celulares en México, pero menos de la mitad han sido registradas. Esto significa que millones de usuarios aún no han vinculado su número telefónico a su identidad.

Anaya identifica dos factores principales: desconfianza y temor.

Por un lado, existe preocupación sobre el uso de los datos personales, incluyendo posibles filtraciones o mal manejo de la información. Por otro, destaca el miedo a una eventual fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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