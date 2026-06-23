Noruega lleva su herencia vikinga a las gradas del Mundial

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El regreso de Noruega a una Copa del Mundo después de 27 años no solo ha llamado la atención por su desempeño deportivo, opina Martha Anaya. La selección escandinava y sus seguidores se han convertido en protagonistas de una de las expresiones culturales más llamativas del Mundial 2026 gracias a una tradición inspirada en la herencia de los antiguos vikingos.

Desde su llegada al torneo, la delegación noruega buscó diferenciarse de otras selecciones. En lugar de la tradicional fotografía oficial antes de abordar su vuelo, el equipo apareció caracterizado como antiguos guerreros nórdicos.

Anaya destaca que los jugadores fueron presentados “vestidos como vikingos, escenificando toda una batalla vikinga con sus armaduras, sus trajes, sus escudos, sus cuernos”.

La puesta en escena rápidamente llamó la atención de aficionados y medios, pero lo más llamativo estaba por ocurrir en las tribunas.

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