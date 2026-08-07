Director de la DEA advierte a funcionarios que protejan a cárteles

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El director de la DEA, Terry Cole, lanzó una advertencia dirigida a funcionarios del Gobierno de México que, presuntamente, utilicen cargos públicos para proteger a organizaciones del crimen organizado, de esto va la nueva videocolumna de Martha Anaya.

Anaya retoma las declaraciones atribuidas al titular de la agencia estadounidense: “Si utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, vamos por ustedes”

Asimismo, se cita otra parte del mensaje: “Ningún título, ningún cargo ni conexión política los protegerá”.

Además, agrega que la advertencia incluye a funcionarios que presuntamente brinden protección a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Anaya sostiene que la respuesta del Gobierno de México ha sido guardar silencio o responder por otras vías. En ese contexto, menciona la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, relacionada con el caso Ayotzinapa, así como el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ambos citados como parte de la interpretación política expuesta por el autor.

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