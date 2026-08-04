Turismo de EE.UU. cae en México este verano

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El turismo procedente de Estados Unidos registró una reducción durante el verano, de acuerdo con cifras citadas de la consultora OAG. Martha Anaya señala que las aerolíneas estadounidenses disminuyeron en un millón de asientos su oferta hacia México en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La reducción responde a diversos factores, entre ellos la percepción de inseguridad y el llamado “factor Trump”, aunque podrían existir otras causas.

Destinos como Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún registraron una disminución considerable. Martha Anaya concluye con un llamado a fortalecer el sector turístico al considerar que representa una actividad estratégica para la economía nacional.

“Hay que cuidar nuestra minita de oro”, afirma Anaya.

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