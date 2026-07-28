Polémica por la presunta trampa masiva en examen de la UNAM

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El examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México generó un amplio debate luego de que se calificara el proceso como un “gran fraude”, al asegurar que una parte importante de los aspirantes habría cometido irregularidades durante la evaluación.

De acuerdo con el análisis de Martha Anaya, entre 35% y 50% de los estudiantes que realizaron el examen habrían hecho trampa. Por ello, de un universo de aproximadamente 360 mil aspirantes, al menos 70 mil estarían involucrados.

Como posible solución, la experta propone volver a los exámenes completamente presenciales, bajo supervisión directa y sin dispositivos electrónicos.

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