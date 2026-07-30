Nicaragua sin elecciones: cuestionan respuesta del Gobierno de México

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El anuncio del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la eliminación de futuras elecciones generó una crítica a la postura del Gobierno de México. En el comentario se cuestionó la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que el principio de autodeterminación de los pueblos no puede utilizarse para justificar una decisión de esa naturaleza. Asimismo, se sostuvo que la declaración de Ortega representa un acto antidemocrático y se contrastó con las condenas emitidas por otros integrantes de la comunidad internacional.

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