Sheinbaum mantiene choque con medios pese a tener 70% de aprobación

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una postura crítica hacia algunos medios de comunicación, pese a que, de acuerdo con Martha Anaya, su nivel de popularidad se encuentra alrededor del 70%.

En su nueva videocolumna, Anaya cuestiona por qué la mandataria mantiene este enfrentamiento con sus críticos si cuenta con un nivel elevado de aprobación.

Además, aborda también la decisión atribuida a Sheinbaum de no entregar recursos públicos a Reforma, El Universal y TV Azteca.

De acuerdo con ella, estos recursos forman parte de una partida destinada a campañas de comunicación gubernamental y sostiene que no deberían ser considerados como “chayote”.

“Hay una ley para disponer de una partida para los principales medios de comunicación”, dice Anaya.

Su análisis plantea que estos recursos están relacionados con campañas del Gobierno y con información considerada de utilidad pública.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.