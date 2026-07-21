Ortega anuncia el fin de las elecciones en Nicaragua; ¿qué implica esta decisión?

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega —tras la conmemoración del aniversario de la Revolución Sandinista— anunció que en el país ya no habrá elecciones.

Al respecto, Martha Anaya señala que el mandatario informó que impulsará medidas para impedir que los partidos de oposición puedan acceder al poder.

Además, sostiene que esta decisión representa un nuevo paso en el rumbo político de Nicaragua y recuerda que anteriormente ya existían cuestionamientos sobre los procesos electorales.

De acuerdo con su análisis, Ortega afirmó que trabajará con el Congreso para establecer mecanismos que impidan el acceso de fuerzas opositoras al poder.

Martha indica que el mandatario justificó esta postura al asegurar que busca evitar que la denominada “extrema derecha” gobierne el país.