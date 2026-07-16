Trump y la ironía del Mundial: la final será en español

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El próximo partido por el campeonato del Mundial de Futbol 2026 estará marcado, de acuerdo con Martha Anaya, por una coincidencia que involucra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el idioma español.

Anaya recuerda una reunión sostenida meses atrás entre Trump y varios mandatarios latinoamericanos, en la que, de acuerdo con ella, el mandatario estadounidense expresó que no tenía interés en aprender español. “No quiero aprender su maldito idioma“.

A partir de esa declaración, Anaya plantea un contraste con el escenario que se vivirá durante la final del torneo. Destaca que los dos equipos finalistas son Argentina y España, por lo que el español será el idioma predominante entre los jugadores durante el encuentro.

Asimismo, señala que buena parte de la afición presente en las tribunas también se comunicará en español, reforzando la presencia de este idioma en el evento deportivo. “La final de fútbol se va a hablar en español. Dos equipos en la cancha hablan español”.

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