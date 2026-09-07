Las 3 lecciones de Trudeau que todos podemos aplicar

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Pamela Cerdeira comparte tres lecciones que aprendió de Justin Trudeau y que, considera, pueden ser útiles para todas las personas.

La primera de ellas es la importancia de seguir aprendiendo, incluso cuando se ha alcanzado un punto importante en la trayectoria profesional.

La periodista señala que esta característica también la ha encontrado en otras personas exitosas a quienes ha tenido oportunidad de entrevistar, pues continúan desarrollando conocimientos y habilidades sin importar el momento de su carrera.

“La primera es seguir aprendiendo”, afirma Cerdeira, quien pone como ejemplo el interés de Trudeau por la inteligencia artificial, un campo que, considera, será necesario continuar aprendiendo de manera constante.

Escuchar a quienes piensan diferente

La segunda lección está relacionada con la capacidad de escuchar al otro, particularmente a las personas que tienen opiniones distintas.

Cerdeira explica que esta escucha debe realizarse desde la curiosidad y no necesariamente con la intención de convencer a la otra persona.

“No con el ánimo de convencer, sino más bien con el ánimo de entender”, señala en su análisis.

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