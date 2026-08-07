Aguacate de Michoacán: una alerta que exhibe la violencia

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La suspensión del envío de aguacate de Michoacán a Estados Unidos por una alerta de seguridad para inspectores estadounidenses vuelve a poner sobre la mesa un problema que va mucho más allá del comercio.

Ante esta situación, el Gobierno de México envió mil 500 efectivos adicionales para reforzar la seguridad en la zona aguacatera. Pero la pregunta es inevitable: ¿cuánto tiempo durará este despliegue y realmente resolverá el problema?

El análisis de Cerdeira plantea una reflexión sobre la manera en que México ha terminado por normalizar situaciones de violencia, desde las amenazas a quienes realizan actividades comerciales hasta el cobro de derecho de piso.

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