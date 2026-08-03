SAT recauda más, ¿Pero mejora la salud pública?

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La periodista Pamela Cerdeira cuestionó la efectividad de los impuestos a las bebidas azucaradas, la comida chatarra y el tabaco, al señalar que, aunque han incrementado la recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), no han demostrado cumplir con el propósito de reducir problemas como la obesidad.

SAT incrementa la recaudación por impuestos especiales

Durante su comentario, Cerdeira señaló que el SAT obtuvo 132 mil millones de pesos por estos gravámenes durante los primeros seis meses del año.

“132 mil millones de pesos fue lo que recabaron en los primeros seis meses de este año”, afirmó.

La periodista sostuvo que el aumento en los ingresos públicos contrasta con la falta de resultados visibles en materia de salud pública.

“No está demostrando que esté sirviendo para combatir la obesidad, que es justamente la razón por la que estos impuestos especiales se pusieron”, expresó.

Bebidas azucaradas, tabaco y el destino de los recursos

Cerdeira recordó que, cuando se implementó el impuesto a las bebidas azucaradas, se planteó que parte de los recursos se destinarían a la instalación de bebederos, principalmente en las escuelas.

“Nos dijeron primero que el de las bebidas azucaradas era para que tuviéramos bebederos por todos lados, especialmente en las escuelas. Eso no ha sucedido”, comentó.

Respecto al tabaco, señaló que la restricción a los vapeadores abre la posibilidad de analizar si aumentó el consumo de cigarrillos tradicionales, debido a que esos dispositivos solo pueden conseguirse en el mercado ilegal.

Finalmente, consideró que el seguimiento debe centrarse en el destino de los recursos recaudados y en verificar si realmente se utilizan para fortalecer la información y la prevención en materia de salud.

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