¿Más control? Gobierno busca regular medios y redes
La regulación de los medios de comunicación y las redes sociales vuelve al centro del debate.
Mientras la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones retoma lineamientos para proteger a las audiencias, también avanza el impulso del Estado para regular lo que ocurre en internet y las plataformas digitales.
Aunque regular el acceso de menores de edad a redes sociales puede responder a una responsabilidad del Estado, surge una preocupación: ¿hasta dónde debe llegar esa regulación cuando también puede afectar la libertad de expresión y la manera en que las audiencias consumen contenidos?
En este análisis, Pamela Cerdeira se plantea que el público ya tiene una herramienta fundamental para decidir qué contenidos quiere consumir: dejar de verlos, retirarlos o cambiar de contenido.
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