¿Quién vigila al Gobierno? Transparencia, bajo la lupa

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El Gobierno federal impulsa un decreto sobre transparencia que plantea publicar los contratos públicos cada mes, en lugar de cada tres meses. La propuesta busca que la ciudadanía pueda conocer con mayor frecuencia en qué se está gastando el dinero público.

Pero el proyecto también genera dudas: para Gobiernos estatales y municipales la adhesión sería sólo una invitación y, además, los recursos de revisión por solicitudes de información que son negadas ahora son atendidos por Transparencia para el Pueblo, un organismo que depende de una Secretaría de Estado.

En este análisis, Pamela Cerdeira revisa qué está pasando con las quejas ciudadanas, cuántas han terminado a favor de quienes solicitan información y por qué persiste la pregunta sobre quién vigila al Gobierno cuando se niega el acceso a datos públicos.

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