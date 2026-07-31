¿Así arreglan el problema? SEP dice no a escuelas militarizadas

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La SEP decidió intervenir ante la polémica de las llamadas escuelas militarizadas, pero la solución genera más preguntas que respuestas. La medida contempla que los planteles dejen de utilizar esta denominación y advierte posibles suspensiones para quienes no acaten la disposición.

Existe una legislación que contempla una autorización de la Secretaría de Defensa para que determinadas instituciones puedan utilizar el término “militarizadas”. Sin embargo, cuando surgió el conflicto, se argumentó que dicha autorización ya no se encontraba vigente.

¿Pero cambiar el nombre resuelve los problemas de fondo? En este análisis, Pamela Cerdeira se cuestiona qué ocurrirá con los estudiantes, sus familias y, sobre todo, con las denuncias relacionadas con abusos de disciplina, poder y violencia.

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