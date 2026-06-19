¿Vale la pena seguir en X? Aumentan las críticas por contenido violento

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¿Somos responsables de seguir usando una red social donde proliferan los discursos de odio?

En esta opinión, Pamela Cerdeira analiza la decisión del fiscal de Inglaterra de reducir el uso de X debido a la rápida propagación de comentarios racistas y violentos, así como el impacto que, asegura, tienen fuera del mundo digital. También se reflexiona sobre el papel de Elon Musk, la responsabilidad de los usuarios y si abandonar la plataforma podría generar cambios en su funcionamiento.

Finalmente, se traslada el debate a los propios usuarios al preguntar: “¿Qué tan responsables somos quienes la seguimos utilizando para comunicarnos?”

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