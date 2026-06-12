¿México, unido por el futbol?

| 17:12 | Redacción Uno TV | Uno TV

La periodista Pamela Cerdeira reflexionó sobre el impacto social que tuvo el reciente triunfo de la Selección Mexicana, asegurando que el futbol volvió a demostrar su capacidad para unir a millones de personas en un país marcado por la polarización.

Durante su comentario, Cerdeira señaló que los mexicanos tienen una capacidad especial tanto para celebrar como para expresar inconformidades, y puso como ejemplo las reacciones registradas tras la victoria de la selección nacional.

También plantea una pregunta importante: ¿qué otras causas podrían unir a México más allá del futbol?

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