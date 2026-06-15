Confianza: la clave para cambiar el mundo

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La periodista Pamela Cerdeira sostiene que uno de los mayores problemas actuales no radica en la economía o la política, sino en una profunda crisis de confianza entre las personas.

Su reflexión se basa en una investigación publicada en la revista Science, en la que participaron más de 100 mil personas de 125 países.

El experimento planteó una decisión: obtener un beneficio económico mayor de forma individual o aceptar uno menor con la condición de que parte fuera donada a una causa, siempre y cuando otra persona también decidiera hacerlo.

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