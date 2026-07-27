Reformas laborales elevan la informalidad

GENERANDO AUDIO...

La discusión sobre los derechos laborales en México ha tomado fuerza en los últimos meses, especialmente ante la aprobación de nuevas reformas que buscan mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, la periodista Pamela Cerdeira advierte que este avance podría tener consecuencias no previstas en el mercado laboral.

Cerdeira señala que “cada vez que un legislador decide presumir que gracias a sus buenas ideas ahora hay más derechos laborales, hay que pensar esa celebración dos veces”. La reflexión apunta a una paradoja: aunque existen más beneficios en papel, las oportunidades reales para ejercerlos podrían estar disminuyendo.

Durante el primer semestre del año, México perdió alrededor de 360 mil puestos informales, lo que refleja un cambio significativo en la dinámica laboral. Este fenómeno coincide con la implementación de nuevas políticas como el aumento al salario mínimo y la llamada “ley silla”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.