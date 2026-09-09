En la prueba PISA: “Lo bueno son los estudiantes”

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La periodista Pamela Cerdeira compartió su opinión sobre los resultados de la prueba PISA y expresó su preocupación por la situación de la educación en México, así como por las respuestas de las autoridades ante los resultados de la evaluación.

Al inicio de su análisis, Cerdeira afirmó que le preocupa más que Mario Delgado continúe al frente de la educación del país que los propios resultados de PISA.

“Lo único que me preocupa más que los resultados de la prueba PISA es que Mario Delgado siga a cargo de la educación del país”, señaló la periodista.

Pamela Cerdeira cuestiona respuesta ante resultados PISA

En su opinión, Cerdeira también cuestionó las respuestas ofrecidas por la presidenta y el secretario de Educación ante los resultados de la prueba.

Sobre la explicación de que la mayoría de los países registraron una disminución, la periodista respondió: “mal de muchos, consuelo de tontos”.

Estudiantes, lo positivo de la educación

Para Pamela Cerdeira, los estudiantes representan uno de los aspectos positivos del sistema educativo mexicano.

La periodista consideró que, pese a lo que describió como una oferta ineficiente y a la eliminación de mecanismos para medir resultados, los jóvenes mantienen su interés por acudir a la escuela y aprender.

“Lo bueno del sistema educativo mexicano son los estudiantes”, sostuvo.

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