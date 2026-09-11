Estudiantes mexicanos y el riesgo de depender de la IA

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En esta videocolumna de opinión, Pamela Cerdeira cuestiona el uso de inteligencia artificial entre los estudiantes mexicanos, luego de señalar que están por encima del promedio de los países de la OCDE en el uso de estas herramientas para aprender, resumir información y comprender nuevas materias.

El problema, plantea Cerdeira, es que esto ocurre mientras los estudiantes mexicanos tienen dificultades para entender aquello que leen. Ante ello, advierte sobre el riesgo de recurrir a herramientas que simplifican el aprendizaje y terminar “cediendo su capacidad para pensar a cargo de una suscripción”.

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