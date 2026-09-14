IA y humanidad: ¿el verdadero problema somos los seres humanos?

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El avance de la inteligencia artificial ha generado preocupación sobre sus posibles consecuencias para la humanidad. Pamela Cerdeira retoma este debate a partir de las noticias que han circulado recientemente y plantea una pregunta de fondo: ¿el peligro está realmente en la tecnología o en quienes la utilizan?

La columnista menciona distintas expresiones de preocupación frente al desarrollo de la IA, desde una persona que habría decidido renunciar a su trabajo por inquietud ante lo que esta tecnología está haciendo, hasta el llamado a desacelerar su crecimiento mientras se crean mecanismos suficientes para garantizar que avance de manera adecuada.

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