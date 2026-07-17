Investigación cuestiona si la IA realmente libera tiempo para las personas

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La inteligencia artificial (IA) podría no estar generando el tiempo libre que muchos esperaban. De acuerdo con una investigación citada por Pamela Cerdeira, las personas utilizan el tiempo que ahorran gracias a estas herramientas para asumir más tareas laborales, en lugar de destinarlo al descanso o actividades personales.

Cerdeira hace referencia a un estudio elaborado por las investigadoras Aruna Ranganathan y Xingqi Maggie, quienes siguieron a empleados de una empresa tecnológica en Estados Unidos durante la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Según se explica, el ahorro de tiempo derivado del uso de estas herramientas no redujo la carga de trabajo. “La gente no solamente trabajó más, sino que se olvidó de esos espacios libres para llenarlos todavía con más chamba”, dice.

La periodista compara este fenómeno con la digitalización de los servicios bancarios, donde el tiempo ahorrado tampoco se tradujo en más momentos de descanso.

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