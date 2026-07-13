Muerte de otro mexicano reaviva cuestionamientos contra ICE

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El Gobierno de México anunció que iniciará un proceso legal contra la administración de Estados Unidos tras la muerte de otro ciudadano mexicano durante una intervención de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Por ello, Pamela Cerdeira plantea cuestionamientos sobre la política migratoria estadounidense y sus efectos en materia de derechos humanos.

Las consecuencias de las políticas implementadas durante la administración de Donald Trump tardarán años en dimensionarse, asegura. Además, considera que la atención pública se ha dispersado por otros temas políticos, mientras la situación migratoria continúa generando preocupación.

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