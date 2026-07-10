¿Por qué revive el caso del “Mayo” Zambada?

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La periodista Pamela Cerdeira cuestionó que el Gobierno federal haya retomado el debate sobre la captura y traslado de Ismael el “Mayo” Zambada a Estados Unidos (EE.UU.), al considerar que la narrativa oficial abre nuevos cuestionamientos sobre las prioridades de las autoridades.

En su análisis, Cerdeira señala que le resulta llamativo que continúe utilizándose el término “secuestro” para referirse al caso y que se insista en la posible violación del territorio nacional durante el operativo.

Cerdeira plantea que la insistencia en este caso podría responder a razones políticas. Desde su perspectiva, el tema permitiría desviar la atención de otros asuntos relacionados con Sinaloa.

La narrativa sobre el traslado

La periodista sostiene que, desde su perspectiva, el traslado del líder criminal obedeció a un acuerdo entre Joaquín Guzmán López y autoridades estadounidenses.

“Me hacía mucho ruido y no entendía muy bien por qué este gobierno ha decidido volverle a poner tanta atención al caso“, afirma al inicio de su comentario.

Asimismo, considera que el debate debería centrarse en el hecho de que uno de los presuntos líderes del crimen organizado terminó bajo custodia de las autoridades estadounidenses y no únicamente en la forma en que ocurrió.

Críticas al enfoque del Gobierno

En opinión de Cerdeira, mantener esa narrativa también proyecta una imagen negativa sobre las capacidades de investigación del Estado mexicano.

“Lo que hace es dejar mal parado al gobierno en cuanto a sus capacidades de investigación“, sostiene.

La periodista también hace referencia a una publicación periodística que mostró el avión utilizado para trasladar a Zambada exhibido en EE.UU., hecho que, según considera, volvió a colocar el tema en la discusión pública.

Una hipótesis política

Finalmente, Cerdeira plantea que la insistencia en este caso podría responder a razones políticas. Desde su perspectiva, el tema permitiría desviar la atención de otros asuntos relacionados con Sinaloa.

“La única razón que nos deja para voltear a ver al “Mayo” es para no tener que voltear a ver al gobernador con licencia de Sinaloa“, concluye.

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