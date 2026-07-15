Los audios de Marina del Pilar abren nuevas dudas políticas

GENERANDO AUDIO...

Los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, han desatado un intenso debate político.

En este análisis, Pamela Cerdeira examina la estrategia de respuesta de la mandataria y de su grupo político, la decisión de no negar la autenticidad de las grabaciones y las interrogantes que permanecen abiertas.

Asimismo, se cuestionan algunas de las explicaciones ofrecidas por Marina del Pilar respecto a reuniones con determinadas personas y sobre la información que, según sus propias declaraciones, estaba dispuesta a proporcionar.

“Toda esa suavidad con la que ella ha respondido y con la que la están protegiendo es sospechosa, por decirlo menos.”

Más allá del contenido de los audios, el foco está en una pregunta que podría explicar todo el caso: ¿quién realizó las grabaciones y con qué propósito?

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de Uno TV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento