Los audios de Marina del Pilar abren nuevas dudas políticas

| 17:01 | Redacción Uno TV | Uno TV

Los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, han desatado un intenso debate político.

En este análisis, Pamela Cerdeira examina la estrategia de respuesta de la mandataria y de su grupo político, la decisión de no negar la autenticidad de las grabaciones y las interrogantes que permanecen abiertas.

Asimismo, se cuestionan algunas de las explicaciones ofrecidas por Marina del Pilar respecto a reuniones con determinadas personas y sobre la información que, según sus propias declaraciones, estaba dispuesta a proporcionar.

“Toda esa suavidad con la que ella ha respondido y con la que la están protegiendo es sospechosa, por decirlo menos.”

Más allá del contenido de los audios, el foco está en una pregunta que podría explicar todo el caso: ¿quién realizó las grabaciones y con qué propósito?

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