La detención de Víctor Rodríguez Padilla podría deberse a factores políticos

| 13:32 | Redacción Uno TV | Uno TV

Pamela Cerdeira sostiene que la detención de Víctor Rodríguez Padilla no estaría relacionada únicamente con la denuncia por presunta violencia contra su expareja, sino también con hechos ocurridos durante su gestión al frente de Pemex.

De acuerdo con ella, uno de los episodios que habría marcado la permanencia de Rodríguez Padilla en la empresa productiva del Estado fue el derrame registrado en el Golfo de México.

Cerdeira afirma que ese incidente obligó a la presidenta a ofrecer una explicación pública y recuerda que inicialmente se habló de la posible participación de un “barco fantasma”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

México sorprendió al mundo

Pamela Cerdeira

México sorprendió al mundo

T-MEC: industria automotriz mexicana enfrenta su mayor reto

Pamela Cerdeira

T-MEC: industria automotriz mexicana enfrenta su mayor reto

Video exhibe impunidad en altos niveles

Pamela Cerdeira

Video exhibe impunidad en altos niveles

Cuestionan eficacia del registro obligatorio de celulares contra la extorsión

Pamela Cerdeira

Cuestionan eficacia del registro obligatorio de celulares contra la extorsión

Etiquetas: ,