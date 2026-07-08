La detención de Víctor Rodríguez Padilla podría deberse a factores políticos

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Pamela Cerdeira sostiene que la detención de Víctor Rodríguez Padilla no estaría relacionada únicamente con la denuncia por presunta violencia contra su expareja, sino también con hechos ocurridos durante su gestión al frente de Pemex.

De acuerdo con ella, uno de los episodios que habría marcado la permanencia de Rodríguez Padilla en la empresa productiva del Estado fue el derrame registrado en el Golfo de México.

Cerdeira afirma que ese incidente obligó a la presidenta a ofrecer una explicación pública y recuerda que inicialmente se habló de la posible participación de un “barco fantasma”.

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