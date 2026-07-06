México sorprendió al mundo

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La periodista Pamela Cerdeira reflexiona sobre la capacidad de la sociedad para transformar la percepción de México en momentos de adversidad, al recordar un Mundial celebrado cuando la preocupación por el crimen organizado y la inseguridad dominaban la conversación pública.

Durante su comentario, señala que actualmente existe una “tristeza compartida”, pero considera importante mirar hacia atrás para recuperar las lecciones que dejaron otros momentos complejos.

“Hay una lección muy importante que no se nos debe olvidar, y para eso hay que hacer un poco de memoria”, indica.

El Mundial mostró una cara distinta de México

Cerdeira recuerda que antes del torneo, existían dudas sobre la posibilidad de realizar un evento internacional en un contexto marcado por la violencia.

“Recordemos ese momento en el que el crimen organizado sembró el terror en el país, y nos preguntábamos si era posible o no que un evento como este se llevara a cabo“, señala.

De acuerdo con su reflexión, el desarrollo del Mundial permitió mostrar una imagen distinta del país gracias al entusiasmo de la población.

“La felicidad, la esperanza, pero sobre todo el festejo de la gente, fue lo que se encargó de darle al mundo una imagen distinta de nuestro país”, asegura.

La periodista destaca que, aunque inicialmente el torneo parecía deslucido por los elevados costos para asistir a los estadios, la celebración ciudadana terminó convirtiéndose en el verdadero atractivo.

Explica que las calles fueron el escenario donde se vivió el ambiente más representativo y donde se proyectó un México que despertó el interés de visitantes y espectadores internacionales.

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