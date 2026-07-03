T-MEC: industria automotriz mexicana enfrenta su mayor reto

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El T-MEC continúa vigente y no ha llegado a su fin, aunque el nuevo esquema de revisiones anuales genera un escenario de mayor incertidumbre para México, especialmente para su industria automotriz. Al respecto, Pamela Cerdeira indica que la principal preocupación no es el tratado comercial, sino la situación que enfrenta uno de los pilares de la economía nacional.

Durante su explicación, Cerdeira subraya que “no se nos acabó el T-MEC, nos quedan varios años con una revisión anual. Sí, eso aporta la incertidumbre, pero el verdadero problema sigue siendo el de la industria automotriz”.

La periodista destaca que la industria automotriz representa el 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México y constituye una de las actividades económicas más importantes del país.

Aranceles, autopartes y acero, los temas que preocupan

En el análisis también se explica que México figura entre los principales exportadores de vehículos del mundo, al ocupar el quinto y sexto lugar en exportación de vehículos ligeros. Además, la mayor parte de los automóviles fabricados en territorio nacional se destina a los mercados internacionales.

“Los vehículos que se producen en México, solo muy poquitos se quedan para el mercado nacional. La gran mayoría se exportan”, señala Pamela Cerdeira.

Asimismo, sostiene que las decisiones impulsadas por Donald Trump han complicado el panorama para el sector automotriz mexicano, al favorecer un esquema que busca concentrar la producción de vehículos dentro de Estados Unidos.

“Estados Unidos le da un mejor trato a coches que son elaborados en otros países con quienes no tiene acuerdos comerciales como con nosotros, porque decidió que quería que toda la industria automotriz se fuera a Estados Unidos”, afirma.

Finalmente, señala que los negociadores mantienen su atención en tres temas centrales: los aranceles aplicados a la industria automotriz, las autopartes y el acero.

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