Video exhibe impunidad en altos niveles

| 15:03 | Redacción | Uno TV

La periodista Pamela Cerdeira analiza un caso reciente que, a partir de un video difundido públicamente, revela múltiples problemas en la administración pública y en el ejercicio del poder.

Uno de los primeros elementos señalados es la discrepancia entre la versión de la Secretaría de Energía, que asegura que el funcionario no asumió el cargo, y la existencia de un comunicado oficial que le daba la bienvenida.

Cerdeira advierte que más allá del caso individual, lo preocupante es que las estructuras que permiten este tipo de conductas continúan vigentes.

Esto, señala, ocurre incluso en un contexto político que presume cambios en la conducción del país.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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