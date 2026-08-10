Paso de Cortés: cambiar nombres no cambia la historia

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Pamela Cerdeira, cuestionó la decisión de cambiar el nombre del Paso de Cortés por el de Paso de los Pueblos Indígenas, al considerar que este tipo de modificaciones tienen principalmente un carácter simbólico.

Durante su análisis, Cerdeira recordó que no es la primera ocasión en que se realizan cambios de este tipo y mencionó el retiro de la glorieta de Colón, ocurrido cuando la presidenta era jefa de Gobierno.

“Cuando se hacen este tipo de cosas, que por supuesto que lo que tienen es un fin más simbólico que nada”.

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