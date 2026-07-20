La apuesta internacional de Sheinbaum

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La periodista Pamela Cerdeira asegura que la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial 2026 representa una apuesta y una señal positiva para la imagen de México en el escenario internacional, más allá de las diferencias políticas que puedan existir entre los ciudadanos.

La imagen internacional de Claudia Sheinbaum beneficia a México

Durante su comentario, Cerdeira sostiene que el hecho de que la mandataria sea bien vista fuera del país “es algo que nos conviene”, independientemente de que exista simpatía o rechazo hacia su gobierno.

“Que la presidenta Claudia Sheinbaum sea bien vista desde el exterior es algo que nos conviene, no importa si te cae bien o te cae mal”, indica.

La periodista señala que la decisión de asistir al encuentro deportivo fue acertada, aun cuando previamente se cuestionó su ausencia en la inauguración del evento.

“Que haya confirmado su asistencia y que haya ido y que se haya parado en el mismo escenario con nuestros principales socios comerciales es muy importante”, comenta.

La presencia con socios comerciales fortalece la posición de México

Pamela Cerdeira explica que uno de los aspectos más relevantes fue que Sheinbaum coincidiera con representantes de los principales socios comerciales de México.

Aunque reconoció que ello no modifica automáticamente la relación bilateral con Donald Trump, sostuvo que sí aporta a la percepción internacional del país.

“Sabemos que eso no garantiza en nada el buen humor en cuanto a la relación de Donald Trump con México, pero sí aporta y ayuda a la imagen que desde el exterior se tiene sobre la presidenta Claudia Sheinbaum”, señala.

Asimismo, considera que la presencia de la mandataria en este tipo de escenarios contribuye a proyectar fortaleza institucional.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

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