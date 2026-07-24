Prohibir redes sociales no basta para proteger a menores

GENERANDO AUDIO...

Pamela Cerdeira analiza las propuestas para restringir el acceso de menores de edad a las redes sociales y considera que cualquier regulación debe ir acompañada de educación digital desde los primeros años.

Redes sociales y el debate sobre su regulación

Durante su comentario, Cerdeira señaló que Francia aprobó una medida para impedir que los menores de 15 años accedan a las redes sociales, salvo en espacios con fines educativos.

También indicó que en México podría abrirse una discusión similar, luego de que la presidenta anunciara la realización de foros para analizar el tema con miras al próximo periodo legislativo.

“Aquí en México estamos a punto de entrar en ese debate”, señaló.

Educación digital, el reto para niñas, niños y adolescentes

La periodista cuestionó que este tipo de medidas partan de la idea de que al cumplir 15 o 16 años los adolescentes adquieren automáticamente la preparación necesaria para utilizar las plataformas digitales.

“Están asumiendo como si una vez que cumplieran 15, 16 años, mágicamente fueran a tener de un día para otro la madurez necesaria para enfrentarse a las redes sociales”, afirmó.

Explicó que el uso de estas plataformas implica enfrentar situaciones como el bullying, la convivencia digital y el funcionamiento de los algoritmos, diseñados para mantener la atención de los usuarios.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.







