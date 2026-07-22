¿Puede el INE detener a candidatos ligados al crimen?

GENERANDO AUDIO...

El INE enfrenta un nuevo desafío: crear una comisión que revise la idoneidad de los candidatos rumbo a las próximas elecciones. Sin embargo, el debate va más allá del árbitro electoral y pone sobre la mesa la responsabilidad de los partidos políticos al momento de seleccionar a quienes buscan un cargo de elección popular.

En este análisis, Pamela Cerdeira aborda la presunta infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales, la violencia contra candidatos y los límites de las facultades del Instituto Nacional Electoral.

“Los partidos políticos tendrían que asumir su responsabilidad a la hora que eligen a sus candidatos”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de Uno TV.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.