¿Puede el INE detener a candidatos ligados al crimen?

| 17:33 | Rosalba Espejel | Uno TV

El INE enfrenta un nuevo desafío: crear una comisión que revise la idoneidad de los candidatos rumbo a las próximas elecciones. Sin embargo, el debate va más allá del árbitro electoral y pone sobre la mesa la responsabilidad de los partidos políticos al momento de seleccionar a quienes buscan un cargo de elección popular.

En este análisis, Pamela Cerdeira aborda la presunta infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales, la violencia contra candidatos y los límites de las facultades del Instituto Nacional Electoral.

“Los partidos políticos tendrían que asumir su responsabilidad a la hora que eligen a sus candidatos”.

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