Morena y “defensores del voto”: señalamientos por precampaña anticipada

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En el análisis de Pamela Cerdeira sobre el panorama político rumbo a los próximos procesos electorales, se señaló que en el partido Morena ya habrían comenzado movimientos internos a través de una figura denominada “defensores del voto”, la cual estaría relacionada con aspiraciones de candidatura.

“Faltan seis meses para que empiece la temporada electoral pero en Morena ya comenzaron con esta figura que se inventaron de los defensores del voto”, se expone en el contenido, donde se describe que quienes buscan ser candidatos habrían solicitado licencia para iniciar actividades previas a la campaña formal.

De acuerdo con lo señalado, estas personas ya estarían realizando acciones en campo, lo que se interpreta como una especie de precampaña antes del inicio oficial del proceso electoral. “ya les dijeron que se fueran a las calles a hacer pre precampaña”, se menciona en el video.

También se explica que, posteriormente, los aspirantes pasarían por un proceso de encuestas internas que definiría a los candidatos finales. Sin embargo, este mecanismo es cuestionado en el análisis, al poner en duda su legitimidad y transparencia.

“Según los resultados del encuesta entonces serán nombrados los defensores del problema que en realidad se trata de quienes van a ser sus candidatos en el proceso electoral”, se afirma en la grabación, donde se advierte que estos procesos podrían funcionar como una designación anticipada de candidaturas.

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