Castel Gandolfo: así es el histórico refugio de verano del Papa León XIV

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El Papa León XIV se encuentra de vacaciones y retomará sus actividades públicas, diplomáticas y litúrgicas después del próximo 27 de julio. Mientras tanto, únicamente mantiene el rezo dominical del Ángelus, que comparte desde Castel Gandolfo, la histórica residencia de verano de los pontífices.

Ubicado a poco más de 20 kilómetros de Roma, Castel Gandolfo, explica Ramiro Escoto, ha sido durante siglos un lugar asociado al descanso de los sucesores de San Pedro y a importantes momentos de la historia de la Iglesia Católica.

Escoto cuenta que sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando las tierras pertenecían a la familia Gandolfi. Posteriormente, durante el pontificado de Urbano VIII, en 1626, el lugar fue transformado en la residencia estival del pontífice.