Castel Gandolfo: así es el histórico refugio de verano del Papa León XIV
El Papa León XIV se encuentra de vacaciones y retomará sus actividades públicas, diplomáticas y litúrgicas después del próximo 27 de julio. Mientras tanto, únicamente mantiene el rezo dominical del Ángelus, que comparte desde Castel Gandolfo, la histórica residencia de verano de los pontífices.
Ubicado a poco más de 20 kilómetros de Roma, Castel Gandolfo, explica Ramiro Escoto, ha sido durante siglos un lugar asociado al descanso de los sucesores de San Pedro y a importantes momentos de la historia de la Iglesia Católica.
Escoto cuenta que sus orígenes se remontan al siglo XII, cuando las tierras pertenecían a la familia Gandolfi. Posteriormente, durante el pontificado de Urbano VIII, en 1626, el lugar fue transformado en la residencia estival del pontífice.
“Durante siglos, este nombre ha sido sinónimo de retiro, de aire fresco y, sobre todo, de un refugio espiritual para los sucesores de San Pedro”, narra Ramiro.
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