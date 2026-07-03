Nueva fractura sacude a la Iglesia Católica tras ordenar a obispos sin autorización del Papa

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La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, también conocida como los lefebvrianos, protagonizó un nuevo episodio de tensión con la Iglesia Católica al ordenar cuatro obispos sin el consentimiento del Papa León XIV, relata Ramiro Escoto en su videocolumna.

De acuerdo con él, la ceremonia se realizó el 1 de julio de 2026 en el Valle del Ródano, Suiza, pese a los llamados del Pontífice para evitarla. “La Iglesia Católica enfrenta una nueva fractura… han ordenado a cuatro obispos sin la autorización del Papa”, resalta Escoto.

Ramiro recuerda que la Fraternidad fue fundada en 1970 y mantiene diferencias doctrinales con el Concilio Vaticano II, al considerar que busca preservar la tradición de la Iglesia.

Asimismo, señala que el caso tiene un antecedente directo en 1988, cuando Marcel Lefebvre, fundador del movimiento, fue excomulgado por realizar ordenaciones episcopales sin autorización papal. “Ya en 1988, Juan Pablo II excomulgó a su fundador, Marcel Lefebvre, por un desafío idéntico”.

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